Рамзан Кадыров о перестановках в Минобороны: «Не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал смену командующих военными округами. По его словам, перестановки в Министерстве обороны часто связывают с его заявлениями, однако, как он отметил, «это не происходит по щучьему веленью и моему личному хотенью».

— У боевых офицеров Чеченской Республики, в том числе у меня, прекрасные слаженные отношения с Министерством обороны РФ и нет никаких разногласий. Этот механизм работает как часы. Да, имея доступ к данным хода СВО, к информации о потенциале Российской армии, её возможностях и многое другое, у меня может быть собственное мнение, которое я, как Рамзан Кадыров, тоже имею право высказать. Но не я назначаю на командные должности и не я снимаю с них, — написал Кадыров в телеграм-канале.

Напомним, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев занял пост командующего Центральным военным округом (ЦВО). На этой должности он сменил уроженца Казани генерала-полковника Александра Лапина.

Командующим Южного военного округа в январе назначен 55-летний генерал-полковник Сергей Кузовлев, Восточного военного округа — генерал-лейтенант Рустам Мурадов

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