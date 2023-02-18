Аналитик спрогнозировала курс валют на следующую неделю

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова спрогнозировала курс доллара на уровне 73—75 рублей на следующей неделе. Своим мнением она поделилась с RT.

Как пояснила Мильчакова, новости об увеличении налоговой нагрузки на нефтяную отрасль и обсуждение добровольного взноса в бюджет со стороны компаний, получивших сверхприбыли в 2022 году, «вызвали беспокойство на валютном рынке и, соответственно, активизировали покупки долларов и евро»

— Следующая рабочая неделя будет короткой, но все внимание валютного рынка будет, скорее всего, обращено на десятый пакет санкций ЕС и США против российской экономики, — считает специалист.

Фото: flickr.com

По ее прогнозу, можно ожидать, что доллар достигнет 75 рублей, а евро — 80 рублей уже на следующей неделе.

Неделю назад курс доллара превысил 73 рубля впервые с 27 апреля 2022 года. Впервые с 25 апреля прошлого года поднялся и курс евро — до 78,1 рубля.

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Айрат Назипов