«КОС-Синтез» вновь обыграл «Спартак-Волгоград»

Фото: "КОС-Синтез"

«КОС-Синтез» обыграл «Спартак-Волгоград» в заключительном матче и завершил регулярный чемпионат России на 1-м месте. Игра завершилась со счетом 10:8 (2:1, 3:4, 2:1, 3:2), сообщает пресс-служба команды.

Мячи в составе казанцев забросили: Лазарев (3), Латыпов (3), Пронин (1), Одинцов (1), Лисунов (1), Махиянов (1).



Благодаря двум победам дома казанским ватерполистам удалось обойти волгоградцев в турнирной таблице и выиграть регулярный чемпионат России.

Счет встречи первыми открыли «КОС-Синтез». В середине первого тайма за команду казанских ватерполистов мяч в ворота соперника забросил Николай Лазарев. Уже в конце первого игрового отрезка отличился Даниил Пронин.

Фото: «КОС-Синтез»

Во втором игровом отрезке встреча молниеносно меняла свой характер. Поначалу «КОС-Синтез» упрочил свои позиции, затем последовал ответ от волгоградцев. После чего казанцы вновь вернули лидерство и снова его потеряли. Первая половина закончилась со счетом 5:5. Дубль в ворота гостей оформил Николай Лазарев.

В третьем тайме успех был на стороне хозяев. Усилиями Артема Одинцова и Сергея Лисунова казанцы вновь вошли в лидеры.

В заключительном периоде «КОС-Синтез» удалось не только сохранить за собой преимущество в голах, но и закрепить успех. Красивую финальную точку в матче поставил дубль Аделя Латыпова. Матч завершился со счетом 10:8 в пользу казанцев.

Накануне «КОС-Синтез» также обыграл «Спартак-Волгоград». Встреча завершилась со счетом 14:9. Мячи в составе казанцев забросили: Латыпов (2), Ярлыченко (2), Зиннуров (2), Махиянов (2), Лазарев (1), Аухадеев (1).



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Антон Гаврилов