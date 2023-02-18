Китай подготовит документ по теме урегулирования конфликта на Украине

Пекин до конца февраля представит план политического урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил член политбюро ЦК Компартии Китая Ван И в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «Коммерсантъ».

Высокопоставленный чиновник объяснил, что в документе Китай повторит предложения, «сделанные председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН».

По словам дипломата, в украинском вопросе Китай «твердо стоит на стороне мира и диалога».

Он также выразил уверенность, что противостояние на Украине можно разрешить только путем дипломатии.

— Мы убеждены, что эту кризисную ситуацию можно урегулировать только путем мирных переговоров, — заключил Ван И.



Накануне постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. С той же позицией дипломат обратился к США, Евросоюзу и НАТО. Он призвал их к переговорам с Россией и обсуждению о построении сбалансированной архитектуры безопасности.

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Антон Гаврилов