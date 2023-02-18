USADA отказалось расследовать обвинения в отношении чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева

Американское антидопинговое агентство (USADA) отказалось расследовать обвинения в отношении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева. После поединка с Александром Волкановски австралиец и новозеландский боец Дэн Хукер обвинили россиянина в использовании капельниц для восстановления после взвешивания.

— К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил, — цитирует ТАСС сообщение USADA.

Напомним, 12 февраля Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски и впервые защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой прошел отведенные пять раундов. Махачев одержал победу единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Схватка возглавила турнир UFC 284 в Перте (Австралия).

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