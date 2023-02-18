Новости спорта

16:18 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

USADA отказалось расследовать обвинения в отношении чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева

14:50, 18.02.2023
USADA отказалось расследовать обвинения в отношении чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева
Фото: ufc.ru

Американское антидопинговое агентство (USADA) отказалось расследовать обвинения в отношении чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева. После поединка с Александром Волкановски австралиец и новозеландский боец Дэн Хукер обвинили россиянина в использовании капельниц для восстановления после взвешивания.

— К нему и его команде нет претензий, он не является нарушителем каких-либо правил, — цитирует ТАСС сообщение USADA.

Напомним, 12 февраля Ислам Махачев победил австралийца Александра Волкановски и впервые защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Бой прошел отведенные пять раундов. Махачев одержал победу единогласным решением судей — 48:47, 48:47, 49:46. Схватка возглавила турнир UFC 284 в Перте (Австралия).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Спорт

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также