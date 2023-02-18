Минобороны Великобритании: Киев получит истребители только после окончания СВО

Киев получит современные истребители, по типу Eurofighter Typhoon только после того как на Украине завершиться спецоперация. Об этом в интервью немецкому Spiegel заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес, сообщает «Коммерсантъ».

Также он подчеркнул, в ближайшее полгода «быстрых поставок истребителей не будет».

Министр выразил мнение, что «пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители».



Фото: ru.wikipedia.org

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока ни одна стране не выразила готовность на поставку истребителей Киеву. Он также сообщил, что некоторые правительства выразили желание обучать украинских пилотов. По его мнению, в скором времени такую же позицию станут разделять и другие правительства.

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Антон Гаврилов