Умерла бывшая жена Высоцкого Людмила Абрамова

На 84-м году жизни умерла бывшая жена певца Владимира Высоцкого, актриса и сценаристка Людмила Абрамова. Об этом рассказал ее сын актер и сценарист Аркадий Высоцкий, сообщает ТАСС.

— Людмилы Владимировны не стало. Это случилось вчера, — сообщил он.

Обстоятельства смерти не уточняются.

Людмила Абрамова — советская сценаристка и актриса. В 1961-м году в ходе съемок картины «713-й просит посадку» она познакомилась с Владимиром Высоцким, в дальнейшем стала женой певца и матерью его сыновей — Никиты и Аркадия. В 1963-м году окончила ВГИК. На одном курсе с Абрамовой тогда учились Аркадий Кончаловский и Андрей Смирнов. В 1991-м году опубликовала книгу воспоминаний о Владимире Высоцком «Факты его биографии».

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Антон Гаврилов