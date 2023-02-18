Американский журналист Сеймур Херш анонсировал новые материалы по подрыву «Северных потоков»

Американский журналист Сеймур Херш не исключил, что в ближайшее время опубликует новые материалы по теме подрыва «Северных потоков». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на портал Consortium News:

— Возможно, я напишу об этом механизме больше, — отметил он.

При этом представитель СМИ не уточнил, о чем будет новый материал.

Фото: gazprom.ru

16 февраля депутаты Государственной думы России приняли обращение к Совету безопасности ООН, в котором предложили инициировать расследование диверсии на «Северном потоке». Произошедшее они назвали актом международного терроризма, за которым стоят США.



15 февраля Херш, ранее заявивший, что к взрывам на «Северных потоках» причастны США, рассказал о своих дальнейших планах. Он отметил, что это разоблачение было лишь «первым этапом».

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Антон Гаврилов