Байден назвал «эпидемией» случаи массовой стрельбы в США

Президент США Джо Байден назвал эпидемией случаи массовой стрельбы в стране. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление американского лидера.

В публикации говорится, что за последние 48 дней в США произошло не менее 73 случаев массовой стрельбы.

— Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и Конгресс должен действовать уже сейчас, — сказано в заявлении.

Фото: pxhere.com

Байден также в очередной раз указал на необходимость введения реформы закона об оружии «основанной на здравом смысле». Американский лидер выразил мнение, что инициатива должна в обязательном порядке предполагать требование проверки биографических данных в каждом отдельном случае продажи оружия гражданам. Также Байден подметил, что реформа должна включать запрет на оборот магазинов большой емкости и штурмового оружия.

Накануне в нескольких местах поселения Аркабутла в Миссисипи вооруженный человек устроил стрельбу. В результате инцидента погибли 6 человек. Преступника задержали. Силовики изъяли у него дробовик и два пистолета. Мотивы преступления неизвестны.

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Антон Гаврилов