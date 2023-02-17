Минсельхоз Татарстана: задача на 2023 год — подбор отечественных сортов взамен иностранных

Фото: кадр видео/tatarstan.ru

Одна из важнейших задач на 2023 год — подбор отечественных сортов и гибридов взамен иностранных. С 2024 года Минсельхоз России планирует установить квоты на ввоз импортных семян подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, рапса и картофеля, сообщил премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства РТ.

В Татарстане обеспеченность семенами яровых зерновых культур составляет 125%, но хозяйства региона зависят от импортных семян по техническим культурам (подсолнечник, сахарная свекла) и кукурузе. В целом по республике засевается 24% иностранных гибридов кукурузы, 99% сахарной свеклы и 72% подсолнечника.

Под урожай 2023 года озимые культуры посеяны на площади 472 тыс. га, из которых озимая пшеница — 378 тыс. га, озимая рожь — 89 тыс. га. 40% площадей озимых засеяны оригинальными и элитными семенами. Состояние 96% озимых оценивается как хорошее (73%) и удовлетворительное (23%).



В начале февраля Марат Зяббаров заявил, что в республике на поддержку малых форм хозяйствования и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в 2022 году было направлено 2,8 млрд рублей.

Объем продукции сельского хозяйства по всем категориям в прошлом году составил 333,5 млрд рублей, с ростом на 25,6% к предыдущему году. Производство продукции в сельскохозяйственных организациях выросло на 41,6%, в фермерских хозяйствах — на 35,3%, в личных подсобных хозяйствах — на 3,9%.

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Маргарита Головатенко