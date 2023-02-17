«КОС-Синтез-УОР» не смог обыграть «Балтику»
«КОС-Синтез-УОР» не смог обыграть «Балтику» в матче 14-го тура регулярного чемпионата России, счет игры — 12:15 (3:4, 1:4, 3:5, 5:2).
Мячи в составе казанской команды забросили: Белянский (5), Васильев (3), Тазеев (2), Зигангиров (1), Самсонов (1).
«КОС-Синтез-УОР» была нужна хотя бы одна победа, чтобы обойти в рейтинге подмосковный «Штурм-2002» и занять шестое место, которое бы позволило стартовать в 1/4 финала.
Завтра соперники проведут второй поединок 14-го тура.
11 февраля ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» вновь обыграл МК СШОР «ВОСТОК-2», одержав шестую победу в сезоне.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым