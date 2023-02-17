ФССП: долги за коммуналку с казанской тезки неплательщицы из Нурлата взыскали из-за ошибки УК

В Татарстане приставы ошибочно взыскали с пенсионерки из Казани сумму, которую задолжала по коммунальным платежам ее тезка из Нурлатского района. Сообщалось, что ошибку допустили приставы Нурлатского районного отделения судебных приставов ГУФССП РФ по РТ, однако ошибку допустили в управляющей компании, пояснили в пресс-службе ГУФССП РФ по республике.

8 ноября 2022 года суд постановил взыскать с жительницы Нурлатского района 3,8 тыс. рублей. Судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и кредитные учреждения. Поступили положительные ответы с банков о наличии счетов. Пристав-исполнитель вынес постановление о наложении арестов на счета.

20 декабря по исполнительному производству пристав вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Однако оказалось, что УК предоставила в суд неверную информацию — в качестве должника указали жительницу Казани, а не Нурлатского района.

14 февраля от УК в ГУФССП РФ по РТ поступило заявление от взыскателя об отсутствии задолженности. Пристав завершил исполнительное производство, снял все ограничительные меры и вернул взысканные средства жительнице Казани, восстановив таким образом ее права.

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Маргарита Головатенко