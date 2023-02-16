Приставы Нурлата взыскали долги за коммуналку с казанской тезки неплательщицы

В Татарстане с подачи прокуратуры признали незаконным постановление о возбуждении исполнительного производства против «двойника» реального должника. К моменту вмешательства надзорного органа приставы успели взыскать с жительницы Казани 3,6 тысячи рублей в счет чужой квартплаты, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.



С жалобой в прокуратуру обратилась 73-летняя жительница Казани, у которой по судебному приказу сняли со счета деньги в оплату коммунальных долгов. Приказ инициировали приставы Нурлатского подразделения ФССП, возбудившие дело 8 ноября 2022 года. Вот только лишенная денег пенсионерка в Нурлате никогда не проживала, коммунальные услуги не получала и задолжать по ним не могла. Судебный приказ был вынесен в отношении полной тезки жительницы Казани.

По итогам прокурорского протеста незаконное исполнительное производство было возвращено, а взысканные средства возвращены пострадавшей.

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Ирина Плотникова