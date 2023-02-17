Летом в Башкирии уложат асфальт 140 км участка трассы М-12

Летом 2023 года планируется проложить асфальт на 140 км первого этапа дороги Дюртюли — Ачит в Башкирии по проекту строительства трассы М-12 «Восток». Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.



На объекте в настоящее время работают более 1,1 тыс. человек. В пик строительства планируют привлечь почти в пять раз больше людей, а также задействовать порядка 2,1 тыс. единиц техники.

Фото: t.me/mkhusnullin

Строители устраивают земляное полотно, забивные, буронабивные сваи и фундаменты искусственных сооружений. К концу 2023 года специалисты должны завершить ряд мостов и путепроводов.

Фото: t.me/mkhusnullin

275-километровая трасса Дюртюли — Ачит — это основная часть нового строительства магистрали М-12 от Казани до Екатеринбурга. Работы разбили на три этапа: первый (0—140 км) — на территории Башкирии; второй (140—232 км) — в Пермском крае; третий (232—275 км) — в Свердловской области.

Государственная компания «Автодор» намерена построить первый этап трассы Дюртюли — Ачит (0—140 км) на территории Башкортостана силами собственной «дочки» — ООО «СК «Автодор».

Наблюдательный совет предварительно одобрил заключение договора на заочном голосовании 23 декабря. Максимальная цена контракта с учетом НДС — 128,393 млрд рублей, размер авансирования — 70%. Стоимость трассы оценивается в 128,4 млрд рублей. Работы должны выполнить до 30 июня 2025 года.

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Маргарита Головатенко