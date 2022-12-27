«Автодор» силами «дочки» построит 140 км трассы Дюртюли — Ачит в Башкирии за 128,4 млрд рублей

Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (архив)

Государственная компания «Автодор» намерена построить первый этап трассы Дюртюли — Ачит (0—140 км) на территории Башкортостана силами собственной «дочки» — ООО «СК «Автодор», сообщает «Интерфакс».



Наблюдательный совет предварительно одобрил заключение договора на заочном голосовании 23 декабря. Максимальная цена контракта с учетом НДС — 128,393 млрд рублей, размер авансирования — 70%. Стоимость трассы оценивается в 128,4 млрд рублей. Работы должны выполнить до 30 июня 2025 года.

275-километровая трасса Дюртюли — Ачит — это основная часть нового строительства магистрали М-12 от Казани до Екатеринбурга. Строительство дороги разбили на три этапа: первый (0—140 км) — на территории Башкирии; второй (140—232 км) — в Пермском крае; третий (232—275 км) — в Свердловской области.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На выполнение подготовительных работ для строительства скоростной трассы Казань — Екатеринбург на территории Башкирии планировалось потратить свыше 977 миллионов рублей. В ноябре госкомпания «Автодор» объявила тендеры на строительство 135-километрового платного отрезка дороги от башкирского города Дюртюли до поселка Ачит в Свердловской области. Общая стоимость всех контрактов составляет 114 млрд рублей.



Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказывал, что движение на всем протяжении М-12 от Москвы до Казани планируется досрочно открыть в 2023 году.



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Маргарита Головатенко