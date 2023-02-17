В Татарстане снизилось число острых отравлений химической этиологии в быту

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 год в Татарстане зарегистрировали 2 748 острых отравлений химической этиологии в быту. Это на 58 случаев меньше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

На 100 тысяч жителей Татарстана в прошлом году пришлось 70,7 случая острых отравлений химической этиологии в быту. Для сравнения, в 2021-м показатель составлял 71,9.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану заявили, что острые отравления химической этиологии среди мужчин встречают в 1,8 раза чаще, чем среди женщин. Доля первых в половой структуре подобных случаев составила 64,7%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чаще всего отравления происходили в результате случайных обстоятельств, в том числе по ошибочному приему вещества — 40,7%. Доля преднамеренных обстоятельства с целью получения эффекта наркотического опьянения, одурманивания или суицида составила 25,7%. Остальные 33,6% приходятся на другие обстоятельства.

Основная доля отравившихся — 77,7% — это совершеннолетние татарстанцы. На подростков в возрасте 15—17 лет пришлось 5,7%, а на детей в возрасте до 14 лет — 16,6%.



Напомним, в начале 2023 года в Татарстане зафиксировали рост острых отравлений химической этиологии. За неделю с 6 по 13 января произошло 80 таких случаев, что оказалось выше уровня предыдущей недели в 2,6 раза.



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Татьяна Демина