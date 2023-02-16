Цена Brent стабилизировалась на уровне $85,4 за баррель

Цена нефти марки Brent стабилизировалась на торгах в четверг. На лондонской бирже ICE Futures апрельские фьючерсы дорожали на $0,02 (0,02%) — до $85,4 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI выросли в цене на NYMEX на $0,06 (0,08%), до $78,65 за баррель.



Поддержку рынку оказывают сигналы продолжающегося увеличения деловой активности в Китае после снятия карантинных ограничений, однако рост запасов в США сдерживает подъем цен.

Три крупнейшие китайские авиакомпании объявили о значительном росте загруженности рейсов, что указывает на подъем туристической активности, отмечает агентство Bloomberg.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце января нефть Brent с поставкой в марте 2023 года превысила в цене $89 за баррель впервые с 1 декабря 2022 года.



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Маргарита Головатенко