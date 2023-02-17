«Греческий» и «Цезарь»: казанцы рассказали о своих предпочтениях в выборе салатов

Особым спросом у казанцев пользуются салаты «Цезарь», «Оливье» и лепешки из тандыра. Не менее популярны среди жителей столицы Татарстана и мясные салаты — на 44% больше, чем вегетарианские. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-сервиса доставки продуктов «СберМаркет».

Также выяснилось, что казанцы к основному блюду из ресторана заказывают что-либо дополнительное. Так, 32% от всех оформленных заказов приходится на закуски. Особенностью популярностью у казанцев пользуется картофель фри — его заказывают на 21% чаще, чем следующие за ним наггетсы. Картошку по-деревенски добавляют в каждую десятую доставку с закусками. Немного реже заказывают лепешки из тандыра и куриные ножки. Из числа экзотических блюд казанцы большее предпочтения отдают сыру буррата, зеленому скрэмблу и креветкам темпура.

Фото: wikipedia.org

В отношении салатов казанцы больше предпочтение отдают блюдам с мясом — 46% заказов, веганские салаты — 32%, рыбные салаты — 21%. Лидером по востребованности у казанцев является «Цезарь с курицей» — это блюдо попадает в каждый шестой заказ с салатами. На 66% чаще горожане берут салат «Греческий», он популярнее «Цезаря с креветками». «Оливье» находится на четвертой строчке рейтинга. Также в топе самых популярных салатов у казанцев «Витаминный».

Также популярностью у казанцев пользуются необычные сочетания салатов. Так, казанцы берут «Гармиш» (салат в который входят говядина, картофель, маринованные огурцы, манго и кисло-сладкий соус).

28 января эксперты сервиса «СберМаркет» выяснили, что наибольшим спросом у казанцев пользуется пицца с курицей. Блюдо с такой начинкой заказывают на 58% чаще, чем пиццу «Цезарь» либо «Гавайскую». Еще 11% респондентов признались, что предпочитают пиццы «Маргарита» и «Четыре сыра». Также популярностью у казанцев пользуются данные блюда с ветчиной и грибами. Некоторые респонденты признались, что предпочитают пиццу «Пеперрони» и «Мясную».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов