Казанцы рассказали о своих предпочтениях в заказе пиццы

На пиццу приходится почти 20% заказов казанцев из ресторанов. 60% жителей столицы Татарстана предпочитают есть данное блюдо в компании и обычно заказывают больше одной коробки. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-сервиса доставки продуктов СберМаркет.

Аналитики выяснили, что наибольшим спросом у казанцев пользуется пицца с курицей. Блюдо с такой начинкой заказывают на 58% чаще, чем пиццу «Цезарь» либо «Гавайскую». Еще 11% респондентов признались, что предпочитают пиццы «Маргарита» и «Четыре сыра». Также популярностью у казанцев пользуются данные блюда с ветчиной и грибами. Некоторые респонденты предпочитают пиццу «Пеперрони» и «Мясную». В топе любимых пицц казанцев также оказались «Кватро» и «Мексиканская».

Исследование показало, что казанцы обычно заказываю пиццу домой, в школу, либо на работу в честь праздника.

Фото: flickr.com

25 января сообщалось, что казанцы чаще всего заказывают на дом бургер. Не реже казанцы заказывают вместе с бургером и картофель фри по-деревенски. Популярностью у жителей столицы РТ также пользуется классическая шаурма (20% от всех заказов из ресторана). 9% казанцев заказывают лапшу вок с овощами и курицей.



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Антон Гаврилов