Ломая стереотипы: казанцы увидели вечерний КОС изнутри

Фото: «Казаньоргсинтез»

Вечернюю экскурсию на «Казаньоргсинтезе» посетила очередная группа жителей города.

Новоиспеченным промышленным туристам первым делом предложили ознакомиться с состоянием воздуха — их ожидала мобильная лаборатория КОСа. Экологическая машина в течение часа позволяет получить результаты анализа по 24 ключевым показателям. Лаборатория исследует воздух на такие химические вещества, как сероводород, аммиак, оксид азота, диоксид серы, углерод оксида, ароматические углеводороды и др. При этом, некоторые вещества с химическим предприятием не связаны в принципе.

Убедившись, что все показатели в норме, группа отправилась на автобусную экскурсию по производственной площадке предприятия, во время которой казанцам не только рассказали об истории предприятия и его деятельности, но и рассеяли все страхи, связанные с работой химического гиганта.

Первый вопрос — пар, который, по словам жителей, часто «будто нависает над предприятием». Кто-то связывает это с испарением вредных газов, кто-то вообще считает, что идет дым. На самом деле — это испарение обычной воды.

— На заводе большое количество единиц оборудования связано с нагревом, их требуется постоянно охлаждать, для этого используется вода. В процессе она тоже нагревается, чтобы ее обратно вернуть в цикл, воду надо охладить. Этот процесс происходит в градирнях, где она охлаждается благодаря специальным вентиляторам. Часть воды испаряется, образуя пар, — объяснил клубы пара, постоянно поднимающиеся над предприятием, начальник отдела экологии «Казаньоргсинтеза» Ильнар Мухаметшин.

Реклама ПАО «Казаньоргсинтез»

Отметили туристы и отсутствие запахов на территории предприятия. Они смогли убедиться в том, что виновник запаха сероводорода, на который в последнее время жалуются жители соседних районов, не КОС.

Ильнар Мухаметшин заверил, что никаких специальных ночных выбросов «Казаньоргсинтез» не осуществляет.

— У нас непрерывный технологический процесс. Мы не можем себе позволить, например, останавливать печи пиролиза днем и запускать их ночью. Это многомиллионные затраты. Нет у нас и резервуарного парка по газам, куда можно их собирать днем, чтобы сбрасывать ночью, — подчеркнул он.

Побывавшие на экскурсии жители города расходились с приятными эмоциями.

— Отношение людей к «Казаньоргсинтезу», как к загрязнителю вытекает из того, что у них мало информации. Они не знают, что именно загрязняет воздух, а что нет, почему происходят те или иные явления. Вот мы сейчас получили эту недостающую информацию. Нам доходчиво объяснили, что факелы — это гарантия безопасности, там сжигается невостребованный газ, а дым, над предприятием, это вовсе не дым, а пар — результат испарения обычной воды. После общения со специалистами поменялось отношение к «Казаньоргсинтезу». Экскурсия замечательная, — поделилась впечатлениями Гульнара Батыршина.

— Было очень интересно. Еще хочу посетить дневную экскурсию, чтобы увидеть завод при другом свете. Что касается запахов, здесь их нет, я не почувствовала, — добавила другой экскурсант Анна Ли.

Солидарна с ними и Елена Сулейменова.

— Все время проезжаем мимо, видим эти факела, освещение «Казаньоргсинтеза», было интересно посмотреть на предприятие изнутри. Мне понравилось, в темноте все так красиво светится. Но больше всего впечатлили масштабы, не думала, что завод такой большой. Нам хорошо все рассказали. Понравилось, что был эколог, он раскрыл тонкости работы предприятия, ответил на вопросы. Все по полочкам разложил, теперь не страшно, — рассказала она.