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В Казани отметили Масленицу на озере Лебяжьем

23:48, 06.03.2022
В Казани отметили Масленицу на озере Лебяжьем
Фото: kzn.ru

В Кировском районе Казани на озере Лебяжьем отпраздновали Масленицу. Гостей праздника ждала праздничная программа — конкурсы, русские народные игры, зимние забавы, выступления артистов. Хедлайнером концерта стала группа «Балаган Лимитед».

Воспитанники спортивной школы по лыжным гонкам и спортивному ориентированию провели показательные выступления. На главной сцене выступили фольклорные ансамбли и творческие коллективы города, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: kzn.ru

В пятницу Масленицу отпраздновали на Кремлевской набережной в Казани. «Реальное время» публиковало фоторепортаж с места событий.

Татьяна Леухина
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