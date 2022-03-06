В Казани отметили Масленицу на озере Лебяжьем
В Кировском районе Казани на озере Лебяжьем отпраздновали Масленицу. Гостей праздника ждала праздничная программа — конкурсы, русские народные игры, зимние забавы, выступления артистов. Хедлайнером концерта стала группа «Балаган Лимитед».
Воспитанники спортивной школы по лыжным гонкам и спортивному ориентированию провели показательные выступления. На главной сцене выступили фольклорные ансамбли и творческие коллективы города, сообщается на сайте мэрии города.
В пятницу Масленицу отпраздновали на Кремлевской набережной в Казани. «Реальное время» публиковало фоторепортаж с места событий.
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