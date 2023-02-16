Казанский УНИКС установил рекорд по результативности в сезоне в матче с ЦСКА

Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС на своей площадке установил рекорд результативности сезона 2022/23 в матче с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Единой Лиги ВТБ.

УНИКС набрал 112 очков, победив ЦСКА в овертайме. Благодаря результативной победе, казанская команда превзошла достижение армейцев. В октябре прошлого года игроки московского клуба обыграли МБА со счетом 110:78.

Напомним, встреча на стадионе «Баскет-холл» в Казани завершилась победой УНИКСа над ЦСКА со счетом 112:104. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ненад Димитриевич (24 очка). Дэрил Мэйкон набрал 21 очко. Луи Лабери оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.



Фото: vtb-league.com

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ УНИКС дома проведет матч с «Зенитом». Встреча состоится 26 февраля. ЦСКА вновь сыграет с УНИКСом в Москве 2 марта.

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Айрат Назипов