Новости авто

12:08 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Минлесхоз Татарстана потратит свыше 23 млн рублей на покупку автомобилей Lada Niva Legend

12:00, 16.02.2023
Минлесхоз Татарстана потратит свыше 23 млн рублей на покупку автомобилей Lada Niva Legend
Фото: lada.ru

Министерство лесного хозяйства Татарстана выделит 23,5 млн рублей на покупку Lada Niva Legend или его эквивалент. Как выяснило «Реальное время», ведомство планирует закупить 28 машин. Стоимость одного автомобиля — чуть больше 840 тысяч рублей.

Министерство хочет, чтобы все автомобили были темно-зеленого цвета с надписью по бокам «Лесная охрана». Машины должна быть выпущены в этом году и оборудованы системами ГЛОНАСС. Также ведомство хочет иметь легковушку с большим багажом и как минимум тремя дверьми.

Еще в министерстве объяснили, почему они предпочитают именно такую марку. По их мнению, этот автомобиль идеально подойдет для патрулирования лесных массивов в условиях бездорожья.

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Ждать заявок от потенциальных поставщиков Минлесхоз будет до 27 февраля. Ведомство предупреждает, что поставить машины нужно в течение месяца с момента заключения контракта.

В январе «Реальное время» писало, что Татарстан закупит 68 единиц техники и оборудования для предупреждения и тушения лесных пожаров. В рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» планировалось приобрести 27 лесопатрульных автомобилей, федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» — 1 прицепной противопожарный модуль и 40 ранцевых лесных огнетушителей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Авто Татарстан Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также