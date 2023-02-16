Минлесхоз Татарстана потратит свыше 23 млн рублей на покупку автомобилей Lada Niva Legend

Министерство лесного хозяйства Татарстана выделит 23,5 млн рублей на покупку Lada Niva Legend или его эквивалент. Как выяснило «Реальное время», ведомство планирует закупить 28 машин. Стоимость одного автомобиля — чуть больше 840 тысяч рублей.

Министерство хочет, чтобы все автомобили были темно-зеленого цвета с надписью по бокам «Лесная охрана». Машины должна быть выпущены в этом году и оборудованы системами ГЛОНАСС. Также ведомство хочет иметь легковушку с большим багажом и как минимум тремя дверьми.

Еще в министерстве объяснили, почему они предпочитают именно такую марку. По их мнению, этот автомобиль идеально подойдет для патрулирования лесных массивов в условиях бездорожья.

Фото: minleshoz.tatarstan.ru

Ждать заявок от потенциальных поставщиков Минлесхоз будет до 27 февраля. Ведомство предупреждает, что поставить машины нужно в течение месяца с момента заключения контракта.

В январе «Реальное время» писало, что Татарстан закупит 68 единиц техники и оборудования для предупреждения и тушения лесных пожаров. В рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» планировалось приобрести 27 лесопатрульных автомобилей, федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» — 1 прицепной противопожарный модуль и 40 ранцевых лесных огнетушителей.

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Айрат Назипов