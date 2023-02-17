Количество договоров купли-продажи жилья в Татарстане за 2022 году сократилось почти на 40% к 2021-му

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество договоров купли-продажи жилых помещений за прошлый год в Татарстане, по данным Росреестра, упало на 38,8% — до 101 585 сделок (в 2021 году — 166 021 сделка). И если в марте еще наблюдался рост по отношению к прошлогоднему периоду и была зарегистрирована 14 201 сделка (в марте 2021-го — 12 468), то уже в апреле и мае 2022 стал заметен провал — 9 031 сделка вместо 16 397 в апреле и 5 529 сделок вместо 11 161 в мае.

Восстановиться к декабрю рынок недвижимости так и не смог — в последний месяц 2022 года Росреестр зарегистрировал 7 311 сделок купли-продажи жилой недвижимости, в то время как в декабре 2021 года таких сделок было 19 376, или в 2,7 раза больше.

Аналитическая служба «Реального времени» представила обзор рынка недвижимости за 2022 год. Катастрофы, которую пророчили застройщикам эксперты весной 2022 года, не случилось, рынок хоть и сократился по количеству сделок, но не так сильно упал по объемам — ситуацию спасала дорожающая первичка, отмечают опрошенные эксперты.



Относительно стабильно 2022 год пережил и сегмент земельных участков. Хотя количество сделок по сравнению с прошлым годом тоже сократилось — почти на 20%.



Ипотеку поддержали практически нулевые ставки на первичном рынке. Самыми тяжелыми месяцами для ипотеки стали май — июль. Так, по данным Росреестра, в мае было зарегистрировано 1 939 ипотек, в июне — 3 829, в июле — 4 301. Затем, судя по статистике, наметился рост, вызванный высоким сезоном на рынке недвижимости и слухами об отмене льготной ипотеки на новостройки. Но достигнуть показателей марта 2022 года по объемам регистрации сделок ипотека так и не смогла.

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Юлия Гараева