Уровень регистрируемой безработицы в Казани достиг исторического минимума

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани уровень регистрируемой безработицы на начало 2023 года составил 0,49% от численности рабочей силы, что в полтора раза ниже показателя предыдущего года. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил директор Центр занятости города Тимур Муллин.

— Уровень безработицы достиг исторического минимума. Объем вакансий растет. На каждого безработного в Казани приходится пять вакансий, — рассказал он.

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В настоящее время в Татарстане наблюдается дефицит кадров, обратил внимание Тимур Муллин, — менее трех резюме на вакансию. Уровень конкуренции среди «синих воротничков» не достигает даже 1 резюме на вакансию.

В Казани в 2022 году численности рабочей силы оценивалась в 643,3 тысячи человек. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 2,1 тысячи.



скриншот трансляции

Напомним, уровень регистрируемой безработицы находится на историческом минимуме и в целом в Татарстане. Он составляет 0,37 % от численности рабочей силы.



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Татьяна Демина