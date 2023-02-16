16-летний подросток погиб в результате ДТП с участием грузовика в Альметьевском районе Татарстана

Фото: пресс-служба ГИБДД по Татарстану

Сегодня утром в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Как рассказали в Госавтоинспекции РТ, на 264-м километре автодороги Казань — Оренбург столкнулись автомобиль «Лада Калина» и грузовик Scania.

— Водитель автомобиля «Лада Калина» — женщина 1961 года рождения, двигаясь со стороны Оренбурга в направлении Казани, не выбрала скорость и не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовым автомобилем Scania, — рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Альметьевскому району Андрей Лиманский.

В результате ДТП 16-летний пассажир легковушки скончался на месте происшествия. Водитель и 4-летний пассажир «Лады» получили травмы и были доставлены в больницу.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Татарстану

Напомним, неделю назад в Высокогорском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. На 806-м километре трассы Москва — Уфа столкнулись КАМАЗ и ВАЗ-2114. водитель легковушки 1971 года рождения наехал на КАМАЗ, стоявший на обочине попутного направления. В итоге автомобилист скончался на месте аварии.

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Айрат Назипов