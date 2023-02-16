В Госдуме выступили с инициативой приостановить соглашение между правительством России и ВОЗ

В Госдуме предложили приостановить соглашение о сотрудничестве между правительством России и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). С соответствующей инициативой к премьер-министру России Михаилу Мишустину выступил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

— В мае 2022 года Всемирная ассамблея здравоохранения приостановила все мероприятия, которые проводил расположенный в Москве Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, — приводит ТАСС слова Миронова.

Политик заявил, что данный факт только подтверждает, что задачи и цели ВОЗ по охране здоровья людей тесно связаны с политикой. Фракция считает, что за последние годы деятельность всемирной организации изменилась в сторону политизации и обслуживания финансовых интересов фармакологических компаний.

На основании данных фактов, лидер фракции считает, что России стоит приостановить действие соглашения о сотрудничестве между правительством РФ и Всемирной организацией здравоохранения.



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Илина Хакимова