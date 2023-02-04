Эксперт рассказал, чем смартфоны Samsung Galaxy S23 лучше iPhone 14

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Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония рассказал, чем смартфоны Samsung Galaxy S23 лучше iPhone 14. Например, линейка южнокорейских гаджетов получит флагманский процессор — Snapdragon 8 Gen 2 от американской компании Qualcomm.

Специалист напомнил, что ранее Samsung устанавливала в смартфоны собственный процессор Exynos, однако он сильно уступал по параметрам своему собрату от Qualcomm. Также он подчеркнул, что, если в этом вопросе, сравнивать телефоны Samsung с iPhone 14, пользователи не увидят особой разницы. Эксперт добавил, что оба процессора практически схожи по характеристикам.

Фото: commons.wikimedia.org

К числу преимуществ новой модели Samsung эксперт также отнес камеру, разрешение которой 200 Мп. Специалист объяснил, что характеристики камеры Samsung Galaxy S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max практически одинаковые. При этом Джакония отметил, что на устройстве южнокорейского бренда изображения будут получаться четче за счет улучшенной компоновки пикселей.

Помимо этого эксперт отметил, что у телефонов Samsung гораздо большая емкость аккумулятора в отличии от iPhone 14 Pro Max. Он объяснил, что модель Samsung — Ultra имеет батарею на 5 тысяч мАч, в то время как iPhone 14 Pro Max по этим показателям достигает лишь 4 323 мАч.

1 февраля сообщалось, что Samsung занял лидирующую позицию среди брендов по продажам смартфонов на вторичном рынке России в 2022 году. Однако несмотря на долю Samsung в 35,5%, самой популярной моделью телефонов был iPhone 7. В свою очередь, устройства от Apple заняли 28% рынка и расположились на второй строчке рейтинга. Замыкает топ-3 Xiaomi с 15% на рынке.



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Антон Гаврилов