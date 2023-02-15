В Набережных Челнах за 35 лет выпустили 9,282 миллиарда рулонов туалетной бумаги — это много или мало?

За 35 лет Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова выпустил 9,282 млрд рулонов туалетной бумаги. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Основу для туалетной бумаги выпустили в автограде в феврале 1988 года. Первые рулоны отправили в другие города спустя четыре месяца — в июне того же года. Это были два вагона с 50 тысячами рулонов.

Отметку в первый миллиард рулонов Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат преодолел в декабре 1998 года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

9,282 млрд рулонов туалетной бумаги — это:

в среднем по 265,2 миллиона рулонов в год ;

; примерно по 726 тысяч рулонов в день ;

; около 63 рулона на каждого жителя России — на 1 января 2023 года в стране проживало 146,4 млн человек;

— на 1 января 2023 года в стране проживало 146,4 млн человек; 491 946 000 километров — в одном рулоне челнинской бумаги 53 метра;

— в одном рулоне челнинской бумаги 53 метра; количество, которого хватило было, чтобы 12 275 раз обмотать Землю по экватору — окружность планеты по экватору составляет 40 075 км;

— окружность планеты по экватору составляет 40 075 км; в среднем по 16 924 рулона на одного жителя Челнов — по данным Всероссийской переписи населения, в городе проживает 548,4 тыс. человек;

— по данным Всероссийской переписи населения, в городе проживает 548,4 тыс. человек; количество, которого хватило бы, чтобы трижды проложить трассу от Земли до Солнца — расстояние между ними оценивается почти в 149,6 млн км;

— расстояние между ними оценивается почти в 149,6 млн км; годовой запас на пятую часть населения США — ежегодно на душу населения там приходится 141 рулон, таким образом, 9,282 млрд штук хватит 65,8 млн американцам, или 19,7% населения страны;

— ежегодно на душу населения там приходится 141 рулон, таким образом, 9,282 млрд штук хватит 65,8 млн американцам, или 19,7% населения страны; количество, которого хватило бы, чтобы проложить дорогу от Земли до Луны 1 279 раз — планету и ее естественный спутник разделяют 384,4 тыс. км;

— планету и ее естественный спутник разделяют 384,4 тыс. км; два годовых запаса на Францию — ежегодно на душу населения в стране, где насчитывается 65,67 млн человек, приходится 71 рулон туалетной бумаги;

— ежегодно на душу населения в стране, где насчитывается 65,67 млн человек, приходится 71 рулон туалетной бумаги; количество, которого хватило бы, чтобы 624,7 тысячи раз выложить дороги Челнов — их протяженность, по данным Миндортранса Татарстана, составляет 787,4 км.

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Татьяна Демина