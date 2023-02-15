В Набережных Челнах за 35 лет выпустили 9,282 миллиарда рулонов туалетной бумаги — это много или мало?
За 35 лет Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова выпустил 9,282 млрд рулонов туалетной бумаги. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Основу для туалетной бумаги выпустили в автограде в феврале 1988 года. Первые рулоны отправили в другие города спустя четыре месяца — в июне того же года. Это были два вагона с 50 тысячами рулонов.
Отметку в первый миллиард рулонов Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат преодолел в декабре 1998 года.
9,282 млрд рулонов туалетной бумаги — это:
- в среднем по 265,2 миллиона рулонов в год;
- примерно по 726 тысяч рулонов в день;
- около 63 рулона на каждого жителя России — на 1 января 2023 года в стране проживало 146,4 млн человек;
- 491 946 000 километров — в одном рулоне челнинской бумаги 53 метра;
- количество, которого хватило было, чтобы 12 275 раз обмотать Землю по экватору — окружность планеты по экватору составляет 40 075 км;
- в среднем по 16 924 рулона на одного жителя Челнов — по данным Всероссийской переписи населения, в городе проживает 548,4 тыс. человек;
- количество, которого хватило бы, чтобы трижды проложить трассу от Земли до Солнца — расстояние между ними оценивается почти в 149,6 млн км;
- годовой запас на пятую часть населения США — ежегодно на душу населения там приходится 141 рулон, таким образом, 9,282 млрд штук хватит 65,8 млн американцам, или 19,7% населения страны;
- количество, которого хватило бы, чтобы проложить дорогу от Земли до Луны 1 279 раз — планету и ее естественный спутник разделяют 384,4 тыс. км;
- два годовых запаса на Францию — ежегодно на душу населения в стране, где насчитывается 65,67 млн человек, приходится 71 рулон туалетной бумаги;
- количество, которого хватило бы, чтобы 624,7 тысячи раз выложить дороги Челнов — их протяженность, по данным Миндортранса Татарстана, составляет 787,4 км.
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