Дороге «Куюки — Богородское» быть? Суд отказал владельцам земли в иске о нарушении их прав

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана вынес решение в споре о нарушении прав землевладельцев при строительстве дороги под Казанью. Речь идет о многострадальной трассе между Куюками и Богородским длиной менее 5 километров.

Иск подала УК «Простор Инвест». Ее представители возмущались тем, что процедура изъятия земель для государственных нужд и надлежащей компенсации собственникам не соблюдена.

Решение суда

Судя по материалам дела, УК «Простор Инвест» управляет Закрытым рентном паевым инвестиционным фондом «Инвестиционный рентный фонд». В его состав входят земельные участки сельскохозяйственного назначения в Богородском сельском поселении в Пестречинском районе Татарстана. Общая площадь земли — 5,7 га. Суммарная кадастровая стоимость участков — 7,767 млн рублей.

Земли были взяты в аренду с правом выкупа у ООО «Группа «Дар» еще в 2016 году. Спустя четыре года соглашение было частично изменено. Договор должен был действовать на протяжении семи лет.

В ноябре 2021 года пайщики обнаружили, что на их участках ведется реконструкция автодороги М-7 «Волга» — Богородское — Куюки». По их словам, с ними стройку не согласовали и начали работы без ведома собственников участков. Последние обратились в прокуратуру, Росреестр и в декабре 2021 года подали иск. Суд согласился с доводами пайщиков и принял обеспечительные меры — запретил строить дорогу до разрешения вопроса по существу.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В иске к ГКУ «Главтатдортранс» и ООО «Волга-Автодор» были выставлены требования «устранить препятствие во владении и пользовании земельными участками».

Во время разбирательств суд разъяснил, что принудительное отчуждение земельного участка может осуществляться в соответствии с решением об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, которое принимается федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления, определяемыми в соответствии с земельным законодательством.

Также суд привел пример постановления Кабмина РТ об изъятии участков для реконструкции дороги. И пришел к выводу, что это решение органа государственной власти субъекта РФ.

Фото: realnoevremya.ru

— При таких обстоятельствах, ответчики, которые обеспечивают выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги, не являются лицами, которые чинят препятствия истцу в использовании земельных участков и создают препятствия в осуществлении прав собственника, предъявленный к ним негаторный иск удовлетворению не подлежит, — говорится в решении арбитража.

В итоге суд полностью отказал в иске УК «Простор Инвест». Решение может быть обжаловано в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде в течение месяца.

Юрист компании Асия Бухараева ранее рассказывала «Реальному времени», что ни УК, ни пайщики «Инвестиционного рентного фонда», не имеют целью препятствовать реконструкции жизненно важной для жителей Куюков дороги. Речь, подчеркивала она, идет лишь о соблюдении процедуры изъятия земель для государственных нужд и надлежащей компенсации собственникам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Юрист заявляла, что у компании нет претензий, если проведут оценку земель и выплатят компенсацию за изъятие участков.

История строительства

О том, что вместо единственной соединяющей Куюки с Богородским проселочной ухабистой дороги, которая осенью и зимой превращается в непролазную грязную топь, будет построена новая асфальтированная, стало известно осенью 2021 года. Но из-за этого судебного процесса она оказалась под угрозой срыва.

Тендер на 552,5 млн рублей, объявленный Главтатдортрансом, выиграло ООО «Волга-Автодор» — крупный игрок на татарстанском рынке строительства дорог, основную долю подрядов которому обеспечивает именно Главтатдортранс.

realnoevremya.ru

В конце лета «Реальному времени» сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ, что согласно заключенному госконтракту, реконструкцию дороги М-7 «Волга» — Богородское — Куюки, которая обеспечит жителям Куюков нормальный выезд на трассу, завершится в сентябре этого года. Финансирование работ было распределено по годам следующим образом: в 2021-м — 100 млн рублей, в 2022-м — 257 млн и в 2023-м — 195,5 млн.



Айрат Назипов