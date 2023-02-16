Исследование: 14% казанцев собираются продлить 23 Февраля отгулами и отпусками

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Казанцы в первую очередь на 23 Февраля поздравляют военнослужащих. 44% горожан считают эту дату профессиональным праздником для каждого военного. 36% респондентов заявили, что 23 Февраля — праздник всех мужчин. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, аналитики выяснили, что 14% горожан не прочь продлить этот праздник отгулами и отпусками с целью более длительного отдыха. При этом исследование также показало, что респонденты в возрастной категории до 34 лет (28%) несколько чаще думают о том, чтобы взять отпуск.

В начале месяца сообщалось, что 13% респондентов не считают чем-то плохим, если подарком на 23 Февраля станет букет цветов. Каждый пятый опрошенный также заявил, что букет не будет лишним в этот день.

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Антон Гаврилов