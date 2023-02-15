За сутки в России подтвердилось 13 436 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 13 436 человек. Всего в стране на 15 февраля зарегистрировано 22 106 985 случаев заражения COVID-19.
За сутки госпитализировали 1 548 заболевших россиян. Это на 6,9% меньше по сравнению с 14 февраля, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
В связи с выздоровлением выписали 12 071 пациента. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 461 669 жителей России.
Умерли от СOVID-19 за сутки 36 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 395 652 человека.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 15 февраля.
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