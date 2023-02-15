Главное о коронавирусе на 15 февраля: штаммы из-за землетрясения в Турции, финальное тестирование «Конвасэл»

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Ученый КФУ: восстановительные работы в Турции могут привести к появлению новых заболеваний

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 101 человека. Всего на 15 февраля в республике зарегистрировано 196 525 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 192 614 человек, за минувшие сутки — 78. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 54 человека.



Землетрясение в Турции может стать очагом распространения опасных заболеваний. Об этом в разговоре с «Известиями» заявили ученые-инфекционисты. Специалисты объяснили, что в регионах с разрушенной инфраструктурой, в которых есть проблемы с соблюдением санитарных норм и водоснабжением могут появиться новые штаммы COVID-19. Также эксперты отметили, что размывание разрушенных скотомогильников может привести к выводу наружу спор сибирской язвы. По словам директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберта Ризванова, рискам развития всевозможных респираторных заболеваний могут поспособствовать восстановительные работы и эвакуация.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

РАН: рост заболеваемости COVID-19 характерен как для России, так и других стран

За последние сутки в России выявили 13 436 случаев коронавируса, выздоровел 12 071 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 106 985, а выздоровевших — до 21 461 669. Госпитализированы за сутки 1548 человек. Умерли за сутки 36 россиян. За весь период в России от коронавируса скончалось 395 652 человека.



Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА объявит набор добровольцев, которым будет предложено поучаствовать в третьей, завершающей фазе клинических исследований новой вакцины от COVID-19 «Конвасэл». Заключительный этап испытаний придется на весну этого года. Руководитель ФМБ Вероника Скворцова рассказала, что основой вакцины является не склонный к мутациям N-белок коронавируса. По словам эксперта, на его основе и была создана рекомбинантная вакцина, которая по плану ученых не будет нуждаться в обновлении и доработке.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Рост заболеваний COVID-19 характерен не только для России, но и других стран мира. Об этом заявил заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов. Специалист также подчеркнул, что в мире ситуация с вирусом «относительно спокойная». Рост числа заболеваний коронавирусом в России эксперт объяснил тем, что горожане перестали следовать санитарным нормам, которые необходимы для противодействия COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России на 41,8 миллиона сократилось число пенсионеров, сообщает РБК со ссылкой на Социальный фонд. Аналитики выяснили, что в 2022 году численность данной категории населения в России снизилась на 232 тысячи человек. В 2021 году из-за пандемии коронавируса данный показатель был равен 970 тысячам.

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на психическое здоровье молодежи в США

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 672 892 498 раз, 6 853 922 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 904 309). На второй строчке — Индия (44 685 601), на третьей — Франция (39 775 390), на четвертой — Германия (37 949 446), на пятой — Бразилия (36 953 492).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 114 990). За ними следуют Бразилия (697 762), Индия (530 756), Россия (387 654, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 653).



За время пандемии было сделано 13 287 270 545 инъекций вакцины против коронавируса.

Человек, заболевший COVID-19, подвергается двойному риску заработать диабет второго типа. Соответствующие риски в себе несут также другие штаммы «омикрона». К таким выводам пришли американские медики в результате исследований. Как сообщает пресс-служба медицинского центра Седарс-Синай, cпециалисты также выяснили, что COVID-19 не только пагубно воздействует на легочную ткань, но и нарушает работу сердца, мозга, сосудов и многих других органов тела.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Противостояние на Украине представляет для США способ отвлечься — главным соперником Америки остается Пекин. Такое мнение выразил экс-посол Франции в КНР (2011—2014), Великобритании (2014—2017) и России (2017—2019) Сильви Берманн. В интервью деловой газете Les Echos он отметил, что в последнее время США из-за пандемии COVID-19 и ситуации на Украине убрали из своего поля зрения КНР. При этом он добавил, что сейчас Китай вновь «возвращается на первый план» для Вашингтона.

Пандемия COVID-19 негативно повлияла на психическое здоровье молодежи в США. Согласно докладу центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в 2021 году более 40% учащихся старших классов средней школы ощущали чрезвычайно сильную печаль и безнадежность. Негативное настроение оказывало существенное влияние на работоспособность молодых людей. 22% и вовсе посещали суицидальные мысли. В докладе CDC также отмечается, что чаще плохое настроение в период пандемии посещало девушек. Так, 60% школьниц находились в депрессивном состоянии, 30% планировали совершить суицид — 10% и вовсе пытались воплотить свои планы в жизнь.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Антон Гаврилов