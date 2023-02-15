В Татарстане на 12% выросло количество жалоб по вопросам в сфере расчетов за ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 2023 году обращения от собственников по поводу слишком высокой платы за отопление поступают в Госжилинспекцию Татарстана намного чаще, чем в 2022-м. Об этом «Реальному времени» рассказала замначальника ведомства Светлана Загидуллина.

— В ГЖИ РТ в 2023 году поступило 622 обращения граждан по вопросам в сфере расчетов за жилищно-коммунальные услуги, что на 12% больше аналогичного периода 2022 года. К 10 февраля 2023 года по вопросу начисления платы за отопление с начала года поступило 343 обращения, — рассказала она.

По словам Загидуллиной, 82 обращения уже были рассмотрены. Нарушения были выявлены по результатам рассмотрения 17 жалоб. Они заключались в неправильном определении управляющими организациями объема тепловой энергии, в том числе в случае выхода из строя общедомового прибора учета тепловой энергии.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Также собеседница напомнила, что некоторые жалобы поступили из-за повышения тарифов на ЖКУ в середине отопительного сезона. Подробности можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов