В Татарстане на 12% выросло количество жалоб по вопросам в сфере расчетов за ЖКХ
В 2023 году обращения от собственников по поводу слишком высокой платы за отопление поступают в Госжилинспекцию Татарстана намного чаще, чем в 2022-м. Об этом «Реальному времени» рассказала замначальника ведомства Светлана Загидуллина.
— В ГЖИ РТ в 2023 году поступило 622 обращения граждан по вопросам в сфере расчетов за жилищно-коммунальные услуги, что на 12% больше аналогичного периода 2022 года. К 10 февраля 2023 года по вопросу начисления платы за отопление с начала года поступило 343 обращения, — рассказала она.
По словам Загидуллиной, 82 обращения уже были рассмотрены. Нарушения были выявлены по результатам рассмотрения 17 жалоб. Они заключались в неправильном определении управляющими организациями объема тепловой энергии, в том числе в случае выхода из строя общедомового прибора учета тепловой энергии.
Также собеседница напомнила, что некоторые жалобы поступили из-за повышения тарифов на ЖКУ в середине отопительного сезона. Подробности можно прочитать в большом материале «Реального времени».
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