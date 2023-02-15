Совкомбанк и Банк Хоум Кредит договорились о присоединении карт рассрочки «Свобода» к проекту «Халва»

Проект карт рассрочек «Свобода» интегрируется в «Национальную систему рассрочек «Халва». В результате присоединения все заинтересованные стороны, включая клиентов и партнеров обоих проектов, получат доступ к новым возможностям.

С 27 марта около миллиона клиентов, которые будут переведены на обслуживание в Совкомбанк, смогут совершать привычные покупки в более чем 250 тыс. магазинах-партнерах с увеличенным сроком рассрочки до 18 месяцев, кешбэком до 10%, процентом на остаток собственных средств в размере до 12% и другими преимуществами «Халвы».

Для партнеров обоих проектов эта сделка одномоментно приведет к увеличению покупательского трафика и среднего чека. В то же время многие партнеры «Свободы» уже были партнерами «Халвы», поэтому объединение позволит сократить трудозатраты по администрированию комиссионных договоров.

Аналитики и эксперты рынка также отметили преимущества сделки для ее участников, подчеркнув новый масштаб бизнеса и увеличение оборотов по портфелю для Совкомбанка, верный фокус на профильных направлениях и снижение уровня кредитного риска — для Хоум Кредита. По прогнозам экспертов, конкуренция в сегменте банковских карт с кредитным лимитом усилится, что позитивно скажется в будущем и на условиях для конечного потребителя.



«6 лет назад Совкомбанк стал пионером по выводу на российский рынок карты рассрочки. За это время «Халва» стала крупнейшей картой рассрочки в России и по объему портфеля, и по количеству держателей, и по количеству магазинов-партнеров, и сегодня она успешно конкурирует уже не с другими аналогичными продуктами, а со всем рынком кредитных карт в целом. Поэтому присоединение к национальной системе рассрочек «Халва» портфеля карт «Свобода» является логичным этапом завершения конкуренции разных карт рассрочек между собой.



Сама сделка для нас, как и во всех предыдущих случаях, это история Win-Win-Win* для всех сторон. Клиенты «Свободы» получают доступ к крупной мультибрендовой системе лояльности, а также возможность получать кешбэк и процент на остаток собственных средств, чего не было в функционале карты до этого. Карта «Халва» и её партнеры получают сразу около миллиона новых пользователей. Совкомбанк в рамках сделки получает базу лояльных карточных клиентов, уже принявших модель рассрочки при совершении покупок, и продолжает активно масштабировать бизнес карты рассрочки в опережающем темпе на фоне стагнации карточного сегмента в целом по рынку», — прокомментировал сделку первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский



«Банк Хоум Кредит принял решение закрыть направление карт рассрочки. Этот продукт для нас не основной, он смог занять долю всего 5% в портфеле. Его поддержание требует больших операционных и прочих ресурсов банка, и сам продукт сложно масштабируется. Мы решили сконцентрироваться на развитии универсальной кредитной карты «120 дней без %», в которую входит функционал рассрочки. При этом одним из приоритетов для нас является клиентоориентированность. Нам важно обеспечить для своих клиентов возможность продолжать пользоваться выпущенными картами рассрочки. Мы нашли способ трансформации этих карт в карту «Халва». Клиентам для этого не надо предпринимать никаких действий, переход будет осуществлен автоматически. Халва — лидер рынка карт рассрочки. В результате новая программа даст пользователям более широкие возможности по сравнению с теми, что были ранее», — сообщил председатель правления ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк» Александр Скабара.

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