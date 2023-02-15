СК России установит обстоятельства готовящейся информационный провокации Украины

Следственный комитет РФ установит обстоятельства готовящейся Украиной при поддержке Запада провокации в отношении России, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— По имеющимся данным, киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации для обвинения Российской Федерации перед началом работы 22 февраля текущего года чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции, — заявили в ведомстве.

Указанным фактам будет дана правовая оценка.

Ранее о готовящейся Украиной провокации («великом событии») заявили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию. В заявлении сказано, что в этих целях представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале—апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины».



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Илина Хакимоа