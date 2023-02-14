Украина хочет обвинить Россию в заражении территории вблизи Чернобыля

Украина планирует обвинить Россию в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения спецоперации. Для этого киевский режим готовит масштабную информационную провокацию, сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию.

— В этих целях представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале — апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины», — сказано в заявлении.

Как отмечает штаб, провокация готовится к одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН, которая состоится 22 февраля. Киев хочет обеспечить «правильное» голосование на сессии по ряду вопросов.

Фото: commons.wikimedia.org

— Кроме того, на основе сфабрикованных «опросов» персонала Чернобыльской АЭС готовятся фальшивые «доказательства» якобы «расхищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования» и вывоза российскими войсками «предметов, содержащих опасные радионуклиды», за пределы «зоны отчуждения», повлекшие «облучение населения временно оккупированных территорий», — сказано в заявлении.

К формированию необходимой «доказательной базы» также привлечены представители органов местного самоуправления, якобы фиксировавшие «всплеск обращений населения с признаками радиационного поражения» и медучреждений в Киевской области, представившие фальшивые «истории болезни пострадавших».

Отмечается, что были выделены деньги на публикацию недостоверных материалов в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также государствах Африки.

5 февраля Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокации. ВСУ. Спецслужбы Украины хотели подорвать дома в Краматорске для последующего обвинения России в «совершении военных преступлений».



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Айрат Назипов