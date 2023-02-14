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ООН: у организации нет мандата на расследование ЧП на «Северных потоках»

21:58, 14.02.2023
ООН: у организации нет мандата на расследование ЧП на «Северных потоках»
Фото: pixabay.com

ООН пока не имеет мандата для расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал информацию о проекте обращения Госдумы.

— Чтобы мы проводили какое-либо расследование, на которое у нас нет мандата, нам нужен был бы определенный мандат от законодательного органа ООН, — приводит его слова «РИА Новости».

Дюжаррику задали вопрос о том, должно ли государство ответить за взрывы на газопроводах в случае подтверждения данных. Он ответил, что у него нет информации по этому вопросу, и он «не собирается бежать впереди паровоза».

При этом представитель генсека ООН добавил, что «люди, которые совершают поступки, должны за них отвечать». Дюжаррик также отметил, что у утечки есть «суровые последствия, в том числе экологические».

В Госдуму внесли проект обращения в ООН с предложением провести международное расследование взрывов на «Северных потоках», с инициативой выступил Комитет по международным делам. Депутаты предлагают инициировать расследование, дать правовую оценку и привлечь заказчиков и исполнителей преступления к ответственности, сказано в документе. Также отмечается, что диверсия поставила под угрозу безопасность Евразии.

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Маргарита Головатенко
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