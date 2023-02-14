ООН: у организации нет мандата на расследование ЧП на «Северных потоках»

ООН пока не имеет мандата для расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Так он прокомментировал информацию о проекте обращения Госдумы.



— Чтобы мы проводили какое-либо расследование, на которое у нас нет мандата, нам нужен был бы определенный мандат от законодательного органа ООН, — приводит его слова «РИА Новости».

Дюжаррику задали вопрос о том, должно ли государство ответить за взрывы на газопроводах в случае подтверждения данных. Он ответил, что у него нет информации по этому вопросу, и он «не собирается бежать впереди паровоза».

При этом представитель генсека ООН добавил, что «люди, которые совершают поступки, должны за них отвечать». Дюжаррик также отметил, что у утечки есть «суровые последствия, в том числе экологические».

В Госдуму внесли проект обращения в ООН с предложением провести международное расследование взрывов на «Северных потоках», с инициативой выступил Комитет по международным делам. Депутаты предлагают инициировать расследование, дать правовую оценку и привлечь заказчиков и исполнителей преступления к ответственности, сказано в документе. Также отмечается, что диверсия поставила под угрозу безопасность Евразии.

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Маргарита Головатенко