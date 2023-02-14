В Госдуму внесли проект обращения в ООН по расследованию ЧП на «Северных потоках»

В Госдуму внесли проект обращения в ООН с предложением провести международное расследование взрывов на «Северных потоках», с инициативой выступил Комитет по международным делам.



Депутаты предлагают инициировать расследование, дать правовую оценку и привлечь заказчиков и исполнителей преступления к ответственности, сказано в документе. Также отмечается, что диверсия поставила под угрозу безопасность Евразии.

Авторы инициативы указали: результаты расследования журналиста Сеймура Херша свидетельствуют о том, что американские военные и их норвежские коллеги совершили атаку на три ветки газопроводов в Балтийском море, сообщает «РИА Новости».

1 ноября прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках». На них были обнаружены две воронки глубиной 3 и 5 метров. Nord Stream AG приступила к обследованию точек разрыва газопровода в исключительной экономической зоне Дании 14 ноября. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

12 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в США по сути признают причастность ко взрывам на «Северных потоках».

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Маргарита Головатенко