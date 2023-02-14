Президент России призвал суды следить за законностью перестройки домов в сейсмоопасных зонах

Президент России Владимир Путин призвал суды следить за законностью перестраивания домов в сейсмоопасных зонах в РФ, об этом он заявил на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции:



— Мы видим, какая трагедия произошла сейчас в Турции. В том числе есть большие претензии к строительным организациям, которые по этим нормам не работали, особенно в зоне опасной с точки зрения сейсмических процессов.

Путин отметил, что в России немало сейсмических зон — это, в частности, юг страны и Дальний Восток. Глава государства попросил судей обратить особое внимание на начало перестройки имеющихся зданий:

— Начинают перестраивать уже построенные дома с целью увеличить количество жилых площадей, чтобы продать дополнительные площади, естественно. Сносят там какие-то несущие стены, опоры и так далее. Это очень опасная тенденция, — приводит слова президента ТАСС.

В Турции продолжает увеличиваться число погибших при землетрясении 6 февраля. По последним данным, жертвами стали 31 643 человека. Волна землетрясений, обрушившихся на Турцию, нанесла экономике страны ущерб размером $84 млрд. Город Нурдагы в турецкой провинции Газиантеп, который сильно пострадал от землетрясений, будет полностью снесен и построен заново.

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Маргарита Головатенко