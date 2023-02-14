Экс-постпред США при ООН Никки Хейли сообщила о планах баллотироваться в президенты Америки

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что собирается участвовать в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios, в распоряжении которого имеется видео о запуске предвыборной кампании Хейли.

— Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты, — сказала она в ролике.

10 февраля сообщалось, что президент США Джо Байден пока не принял решение об участии в президентских выборах. Американский лидер, комментируя этот вопрос, признался, что «пока просто не готов сделать это».

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Антон Гаврилов