Число пенсионеров в России сократилось до 41,87 миллиона человек — это много или мало?

На начало 2023 года на учете в Социальном фонде России состояло 41,78 млн пенсионеров. За год их количество сократилось на 0,6%, или на 232 тысячи человек, сообщает РБК.



Для сравнения, за 2021 год снижение численности пенсионеров в России оказалось рекордным с начала 1990-х. Тогда их стало меньше на 970 тысяч человек.

Стоит отметить, что в число стоящих на учете в Социальном фонде России пенсионеров не входят получающие пенсии по линии Министерства обороны, МВД, СКР и прочих силовых ведомств.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

41,78 млн пенсионеров — это:

28,5% населения России — в стране, по данным на 1 января 2023 года, проживает 146,4 млн человек;

— в стране, по данным на 1 января 2023 года, проживает 146,4 млн человек; на 761 тысячу человек больше, чем десятилетие назад — на 1 января 2013 года в России насчитывалось 41,019 млн пенсионеров;

— на 1 января 2013 года в России насчитывалось 41,019 млн пенсионеров; на 8,9 млн пенсионеров больше, чем на конец 1990 года — тогда их в стране проживало почти 32,85 млн человек;

— тогда их в стране проживало почти 32,85 млн человек; на 3,3 млн человек больше, чем на конец 2000 года — на тот момент в России насчитывалось 38,4 млн пенсионеров;

— на тот момент в России насчитывалось 38,4 млн пенсионеров; на 1,2 млн меньше, чем в США — в Штатах живут 43 млн пенсионеров;

— в Штатах живут 43 млн пенсионеров; в 17 раз больше, чем в Белоруссии — на начало прошлого года там проживало 2,41 млн получателей трудовых пенсий;

— на начало прошлого года там проживало 2,41 млн получателей трудовых пенсий; в 6 раз меньше, чем в Китае — там, согласно последним данным, насчитывается 250 млн пенсионеров;

— там, согласно последним данным, насчитывается 250 млн пенсионеров; в 1,9 раза больше числа несовершеннолетних — согласно данным Всероссийской переписи населения, в России живут 21,7 млн лиц в возрасте до 18 лет;

— согласно данным Всероссийской переписи населения, в России живут 21,7 млн лиц в возрасте до 18 лет; в 2 раза меньше числа трудоспособного населения России — по данным переписи населения, оно оценивается в 85,87 млн человек;

— по данным переписи населения, оно оценивается в 85,87 млн человек; на 5,2 млн человек больше численности россиян старше трудоспособного возраста — она, по данным ВПН, составила почти 36,6 млн человек;

— она, по данным ВПН, составила почти 36,6 млн человек; на 1,55 млн человек больше Центрального федерального округа — в ЦФО, куда входят 18 регионов, включая Москву, насчитывается 40,2 млн жителей.

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Татьяна Демина