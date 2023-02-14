Исследование: 79% татарстанцев никогда не заводили служебный роман

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

79% татарстанцев заявили, что никогда не заводили служебных романов. Еще 20% опрошенных признались, что имеют подобный опыт. Об этом говорится в результатах исследования крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Кроме того, аналитики выяснили, что 1% опрошенных заводили служебный роман сразу с несколькими сослуживцами. Интересной деталью исследования стало то, что женщины реже, чем мужчины заводят служебные романы (32% и 35% соответственно). Однако свои исключения в этом вопросе есть и в отношении представителей определенных профессий. Так, 76% работников науки и образования и 56% работников розничной торговли никогда не заводили романы с коллегами.

Фото: pixabay.com

Также исследование показало, что в 33% случаев руководство компании воспринимает нейтрально служебные романы на работе. В 15% случаев относятся к ним позитивно, в 4% случаев напротив воспринимает отношения с коллегами по работе негативно. 47% опрошенных не смогли дать своей оценки в этом вопросе.

Помимо этого, выяснилось, что 51% респондентов не видят плюсов в служебных романах. 19% среди плюсов отношений с коллегой по работе отмечают многообразие тем для разговора. Для 18% опрошенных это хороший шанс на то, чтобы как можно больше времени проводить вместе. 9% выразили мнение, что служебные романы способствуют построению карьеры. Еще 8% считают, что в отношениях с коллегой редко возникает чувство ревности (данную позицию чаще придерживаются мужчины, чем женщины) — 9% против 5% соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ко всему прочему, аналитики выявили и долю тех респондентов, которые нашли минусы в отношениях между коллегами — отрицательные моменты в этом вопросе для себя нашли 13% респондентов. 47% опрошенных заявили, что весь возможный негатив таких отношений заключается в сплетнях. 29% уверены, что это мешает построению карьеры. 30% участников опроса выразили мнение, что служебный роман не может длиться долго, так как влюбленные быстро устают друг от друга. Еще 5% считают, что в таких отношениях партнеры чаще начинают ревновать.

При этом, исследование показало, что у татарстанцев совсем другое мнение на счет того, если служебный роман возникнет между представителями схожей профессии, которые работают в разных компаниях. Так, выяснилось, ничего положительного в таких отношениях не видят 30% респондентов. 32% респондентов выразили такое мнение, что в подобных случаях всегда у партнеров найдутся общие темы для разговора. 46% уверены, что такого рода служебный роман поспособствует профессиональному развитию. Еще 13% опрошенных считают, что романы между людьми одной профессии более крепкие.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

47% работников Татарстана считают, что нет ничего плохого в романе между людьми, одной и той же профессии. Напротив 19% выразили мнение, что главным минусом таких отношений являются однообразные темы для разговоров, которые преимущественно будут о работе. Еще 16% выразили уверенность, что влюбленность в человека той же профессии станет преградой по пути карьерной лестницы. 10% и вовсе считают, что такие отношения крепче обычных.

Согласно данным другого февральского исследования, что 59% казанцев нейтральное относятся к служебным романам, 14% видят в них только положительный момент. Еще 23% опрошенных признались, что не поддерживают романтические отношения между коллегами. Аналитики также выяснили, что 60% жителей Казани никогда не вступали в служебные романы. 21% опрошенных рассказали, что у них был опыт однократных романов на работе.



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Антон Гаврилов