Казанцы рассказали о своем отношении к служебным романам

У 59% казанцев нейтральное отношение к служебным романам, 14% относятся к ним положительно. Еще 23% опрошенных признались, что не поддерживают романтические отношения между коллегами. К таким выводам в результате исследования пришли эксперты сервиса «Авито Работа».

Аналитики также выяснили, что 60% жителей Казани никогда не вступали в служебные романы. 21% опрошенных рассказали, что у них был опыт однократных романов на работе. Еще 17% респондентов признались — такого рода отношения у них были несколько раз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Обычно служебные романы характерны для коллег, которые находятся на одинаковых ступенях карьерной лестницы, — такого мнения придерживаются 75% опрошенных казанцев. Между людьми с разными статусом отношения возникают реже. 19% респондентов признались, что у них был служебный роман с коллегой по статусу выше, 4% — с подчиненными.

В ноябре 2022 года сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выяснил, что романтические отношения между коллегами встречают меньше критики, чем связь между руководителями и подчиненными, как со стороны сотрудников, так и со стороны работодателей. Помимо этого, отмечалось, что 44% HR-менеджеров уверены, что служебные романами между коллегами негативно влияют на работу. А вот романтику между руководителями и подчиненными критикуют 63% представителей компаний.



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Антон Гаврилов