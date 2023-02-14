Зинэтула Билялетдинов: «Будем поправлять и улучшать свою игру»

Фото: Фото: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом». Его слова передает пресс-служба клуба.

— Мы готовились к этой игре, для нас было важно выиграть. Команда задачу выполнила, делали то, что должны были делать. Были нюансы, конечно, но они есть всегда, мы их будем поправлять и улучшать свою игру, — подчеркнул он.

По словам наставника, особого настроя к сопернику у его подопечных не было. При этом игроки понимали, что их ждет непростой матч.

Фото: ХК «Ак Барс»

Сегодня казанский «Ак Барса» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Адмирал» со счетом 2:3. Шайбы в составе казанской команды забросили Илья Сафонов, Артем Лукоянов и Артем Галимов.

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Айрат Назипов