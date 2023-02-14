Начальник отделения ГИБДД по Бавлинскому району Татарстана обвиняется в получении взятки

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Начальнику отделения ГИБДД по Бавлинскому району Татарстана предъявлено обвинение в получении взятки в разметке 45 тысяч рублей. Сейчас он находится под домашним арестом.

По версии следствия, в феврале житель Бавлинского района попросил обвиняемого помочь забрать со штрафстоянки машину и не отдавать водительские права, которых его лишил суд за отказ от медосвидетельствования. Тот попросил за услуги 45 тысяч рублей и посоветовал мужчине написать заявление об утере прав, оставив их у себя.

Также, как утверждает следствие, начальник отделения ГИБДД пообещал, что если мужчину остановят сотрудники полиции, он решит возникшие проблемы. Тот, в свою очередь, обратился в полицию, рассказав о противоправных действиях обвиняемого

— Все дальнейший действия проходили под контролем оперативных служб. В результате после получения денежных средств полицейский был задержан сотрудниками ОРЧ СБ МВД по Республике Татарстан, — сообщил старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Как заявили в МВД по Татарстану, при подтверждении вины начальника ОГИБДД по Бавлинскому району его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Также в этом случае он понесет наказание в установленном законом порядке.

Согласно открытым данным, отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела МВД России по Бавлинскому району Татарстана возглавляет Ильнур Гиматдинов. Эту должность он занял в июне 2022 года.

Фото: bavly.tatarstan.ru

На прошлой неделе «Реальное время» сообщало о задержании начальника отделения ГИБДД отдела МВД по Лаишевскому району Татарстану Михаила Тюрина. По версии следствия, он получил 20 тысяч рублей от некоего посредника в интересах водителя из Подмосковья, который 15 декабря 2022 года за рулем FAW попал в аварию, но покинул место ДТП.



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Татьяна Демина