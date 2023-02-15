Samsung собирается использовать переработанный пластик при изготовлении смартфонов

В 2050 году в каждом смартфоне Samsung планируют использовать переработанный пластик, сообщает агентство Younhap.

По информации СМИ, элементы из переработанного материала уже используют при производстве флагманских смартфонов линейки Galaxy. Отмечается, что в феврале число таких деталей, используемых в новых моделях Samsung, выросло в два раза по сравнению с тем количеством продукции, которое фиксировалось год назад.

Вице-президент компании Пак Сон Сун, выступая на брифинге объяснил, что такая стратегия позволяет компании сокращать объемы производимого пластика, учитывая обширную продуктовую линейку смартфонов.

Фото: commons.wikimedia.org

— Я думаю, это найдет небольшой, но важный отклик у каждого покупателя, — сказал он.

В компании также подчеркнули, что по итогам 2022 года Samsung переработала более 15 тонн рыболовных сетей, выброшенных в море. Сейчас южнокорейский производитель обсуждает с партнерами вопрос об увеличении объемов переработки редких материалов, которыми могут быть кобальт или золото. К 2025 году Samsung планирует перестать использовать пластиковые упаковки для своей продукции.

Пак Сон Сун также добавил, что компания намерена не допустить вероятного большого роста цен из-за более активного использования переработанных материалов при производстве телефонов.

В марте 2022 года Samsung Electronics объявила о приостановке поставок своей продукции на российский рынок. В заявлении южнокорейской компании отмечалось, что такое решение связано с «текущими геополитическими событиями». Также в сообщении было сказано, что компания продолжит следить за ситуацией, чтобы определить дальнейшие шаги.



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Антон Гаврилов