Казанцы рассказали о том, где и как нашли любовь всей своей жизни

Каждый пятый казанец (21%) встретил любовь всей жизни на работе. 18% опрошенных признались, что свою вторую половинку нашли через интернет. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Кроме того, исследование показало, что 11% респондентов нашли объект своего обожания после общения в соцсетях и мессенджерах. Еще 7% опрошенных заявили, что нашли друг друга в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств. 15% респондентов рассказали, что нашли свою любовь благодаря друзьям. У 12% горожан обычное уличное знакомство переросло в серьезные отношения, 7% познакомились в университете, 5% в школе. Некоторые опрошенные заявили, что познакомились со своей второй половинкой и полюбили ее будучи соседями (3%), столько же встретились на курорте.

Фото: pxhere.com

Также аналитики выяснили, что у 2% респондентов знакомство в ресторане вылилось в серьезные отношения. Тот же процент опрошенных встретил любовь в гостях, на вечеринке и в магазине. Лишь 1% участников опроса сообщили, что познакомились в парке, клубе и на даче. 1 из 100 опрошенных признался, что со своей любовью знаком с раннего детства. Среди других мест респонденты называли общественный транспорт, свадьбы друзей и родственников, экскурсии, рыбалку, спортивные мероприятия и проч.

10 февраля сообщалось, что у 59% казанцев нейтральное отношение к служебным романам, 14% относятся к ним положительно. Еще 23% опрошенных признались, что не поддерживают романтические отношения между коллегами. Аналитики также выяснили, что 60% жителей Казани никогда не заводили служебных романов. 21% опрошенных рассказал, что у них был опыт однократных романов на работе. Еще 17% респондентов признались — такого рода отношения у них были несколько раз.



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Антон Гаврилов