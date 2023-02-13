Актер Ефремов отказался от ходатайства об облегчении режима отбывания наказания

Фото: соцсети (архив)

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом попросил суд прекратить производство по поданному ранее ходатайству о замене лишения свободы принудительными работами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алексеевский районный суд Белгородской области.



Ходатайство о прекращении производства по ранее поступившему ходатайству защитника осужденного о замене лишения свободы принудительными работами поступило в суд 13 февраля.

Как отметил представитель суда, ходатайство изучат в ходе судебного заседания по рассмотрению ранее поступившего ходатайства, назначенного на 17 февраля.

В январе Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания Ефремову до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.



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Маргарита Головатенко