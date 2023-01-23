Осужденный за смертельное ДТП Ефремов попросил заменить ему лишение свободы на принудительные работы

Фото: соцсети (архив)

Артист Михаил Ефремов, осужденный за гибель человека в ДТП, попросил заменить наказание на принудительные работы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы, переданные в производство судье Алексеевского районного суда Белгородской области.



— Ефремов Михаил Олегович <...> о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами, — сказано в данных. Дата рассмотрения не назначена.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания Ефремову до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда.

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Маргарита Головатенко